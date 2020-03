"Mi padre no merecía morir tan solo"

Orgulloso como hijo, Fernando Sanz publicó en redes sociales su sentir tras conocer la muerte de Lorenzo Sanz, ex presidente del Real Madrid. Unas palabras llenas de cariño.

“Era difícil que saliera de esta porque, por no molestar, aguantó hasta el final y por desgracia el final ha sido muy triste para alguien que ha trabajado tanto. Mi padre no se merecía morir tan solo”, aseguró.

“En sus últimos años su vida ha sido muy dura y se ha rematado con un final muy triste por culpa del coronavirus y la crisis sanitaria que estamos viviendo, mi padre no pudo tener a ningún ser querido cerca de él en sus últimos días y no podremos despedirle como se merece. Mi padre de verdad no se merecía morir tan solo y le perdemos sin poder despedirnos de él ni darle un último adiós a un hombre que vivió para su familia y para el Real Madrid", añadió.

Cuando todo esto pase, espera un reconocimiento en Chamartín: "Espero que en un futuro no muy lejano le demos el homenaje que se merece por parte de mi madre, de sus hijos, nietos, nietas y de su otra familia que no era otra que la del Real Madrid”.