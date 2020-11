"Mi presente es el Sevilla, voy a morir por esta camiseta"

Carlos Fernández ha sido uno de los nombres propios en el inusual mercado veraniego sevillista. El canterano tuvo opciones de salir, pero finalmente seguirá en el equipo de su vida tras una gran campaña en el Granada. Este viernes fue protagonista ante los medios oficiales del club.

"Lo he llevado día a día. Ha sido un mercado raro para todos y ha habido un poquito de revuelo en torno a mí. Las cosas hasta que no suceden no se pueden dar por hechas. Es verdad que hubo en un momento la opción de salir, pero no se dio y hay que estar centrados en el hoy en el Sevilla. Dejo atrás todo lo que ha pasado porque ya no sirve de nada recordarlo", empezó explicando.

El delantero del Sevilla lleva toda una vida en la ciudad deportiva y a sus 24 años, mira hacia atrás: "Uno recuerda esos desplazamientos con mi madre, que era la que me traía. Tantas categorías y tantos momentos, porque todo eso es muy largo, con momentos de dificultad y lesiones. Todo es necesario para hacerse y creo que ese Carlos Fernández de hace unos años no tiene nada que ver en lo futbolístico ni en lo personal con el de ahora".

Y es que su proceso no ha estado exento de complicaciones: "Cuando en el camino surgen adversidades de todo tipo y ya no solo deportivos, con lesiones que te generan dudas sobre el futuro, siempre soy una persona que ha intentado vivir el presente y no pensar más allá. Preparándome para lo que venga pero disfrutando del hoy. El presente ahora es el Sevilla, estoy contento por poder disfrutar de cada día e intento aumentar mi nivel para estar preparado y, cuando me toque, hablar en el campo".

"Son muchos momentos, sobre todo cuando era más joven y veía mucho más lejos estar aquí sentado. Mis padres dejaron su vida de lado para que yo pudiese ser feliz. Con el paso de los años, cuando poco a poco parecía que las cosas se iban encaminando, fueron llegando personas a mi vida a las que les estaré siempre agradecido y que juntos formamos un equipo maravilloso. Estamos preparados para vivir cada buen momentos que nos toque vivir. Estoy orgulloso de los padres que tengo y de haber coincidido en el camino con estas personas", concluyó el ex del Granada, que cree que lo mejor está por llegar.