"Mi primera opción no era el Barça, pero al final..."

Pol García se encuentra jugando para el Sint-Truiden, pero antes llegó a elegir entre varios clubes. Al final tuvo que irse al Barcelona, y eso que no era su mejor posibilidad.

"Albert Benaiges llamó a mis padres cada uno de los cuatro veranos que estuve en el Espanyol, pero rechazamos las ofertas porque estábamos muy a gusto. El Barcelona no era mi primera opción, yo tuve interés en el Madrid o en el Atlético. Al final no se dio y fui al Barcelona", recordó en una entrevista en el diario 'AS'.

El central no quiere echar la mirada hacia atrás para no volver a pensar en aquellas decisiones: "Cuando salí del Barcelona, el Real Madrid volvió a interesarse. Es un orgullo pero te da que pensar, pero prefiero no mirar el pasa y así evitar los remordimientos"

El defensa se fue a la Juventus con 16 años. "Me ofrecieron un contrato largo y la forma económicamente era muy interesante. Vinieron a buscarme hasta la puerta de mi casa. Me hicieron sentir muy importante y eso es lo que yo demandaba en el Barcelona. Me pagaron una visita a Turín con todo pagado. Me trataron como si fuera el mismísimo Zidane", acabó.