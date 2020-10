"Mi récord en la Europa League es bueno, la jugué dos veces y la gané dos veces"

El Tottenham arrancará su participación europea en la Europa League después de varias campañas en la Champions League este jueves. Tras superar varias previas, alguna de forma casi milagrosa, los 'spurs' arrancarán ante el LASK Linz austriaco.

En la previa, José Mourinho recordó su pasado en la segunda competición europea, que ganó con el Oporto -cuando era la Copa de la UEFA- y con el Mancheter United.

El luso sacó pecho y recordó que está imbatido en la misma: "Es la tercera vez que la juego, las otras veces la gané, con Oporto y Manchester United. Mi balance es bueno, nunca me han eliminado. Perdí partidos en la fase de grupos, pero gané el torneo".

Mou no evitó hablar de Gareth Bale, ya recuperado para la causa por el equipo londinense tras su debut ante el West Ham. "Ningún jugador sigue siendo el mismo durante tanto tiempo. Estamos hablando de siete años de diferencia, no de meses. No es un tema de Gareth Bale, es de cada futbolista del mundo, todos cambian", dijo.

El entrenador 'spur' negó que el cambio fuera a peor, aunque tampoco a mejor. Para él, Gareth es un jugador diferente: "No ha sido cambiar a mejor o a peor. Ha sido una evolución de sus cualidades o de su estilo. Incluso de su posición. Por supuesto que no es el mismo, es un futbolista diferente".