"Mi referente era Tamudo... también me fijaba en Raúl y David Villa"

Uno de los delanteros de moda en España, Gerard Moreno, se expuso en el 'Universo Valdano' de 'Movistar +' para responder a ciertas cuestiones de actualidad futbolística... pero también de su pasado. Empezó a crecer en las categorías inferiores del Espanyol, donde, años después, coincidió con uno de sus ídolos.

"Iba al campo de recogepelotas y me fijaba mucho en Tamudo, era mi referente. También en Villa y Raúl. Tuve la suerte de estar con Tamudo en el vestuario. Me fijaba en él, en cómo hacía las cosas. Lo tenía más cerca que a los otros, ya que lo veía en directo. A los otros, por televisión", recordó Gerard, que recordó lo duro que fue empezar en sus inicios.

"Llevaba seis años en la cantera del Espanyol y empecé a no jugar. Era complicado no hacerlo y veía que no iba a tener minutos. Era un niño, cuesta salir de un equipo de Primera. Mis padres me hicieron el camino más fácil y me prepararon para que lo entendiera. Me costó, pero creo que acerté con la salida a Badalona. Allí me sentí cómodo y feliz", aseguró.

Su rumbo al Villarreal: "Llegué con 18 años, me separé de mi familia. Ya empezaba a pensar en que podía ser profesional. Ese año el equipo descendió, llegó Marcelino y ya me quedé de forma definitiva. Noté el fútbol de verdad: los estadios, los entrenamientos, los compañeros, el ritmo de juego...".

Pasó un año a préstamo en el Mallorca antes de volver. Tras eso, fichó por el Espanyol, donde pasó tres temporadas: "Fueron tres años increíbles. Era un 'perico' más y la gente se acogió a eso".

Y cerró sobre su etapa en la Selección Española. "Llegas a Primera y el otro sueño es la Selección. Jugar con 'la Roja' es increíble y la primera llamada fue un orgullo, emocionante. Creo que ese es un premio de todos, de la familia. Somos un pack y lo logramos todos juntos. No es fácil estar en esas convocatorias, cada vez que te llaman es un logro. Por eso lo celebro y lo valoro", finalizó.