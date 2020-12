"Mi rendimiento no fue el que todos esperaban..."

El Barça se prepara para un duro partido. Esta semana, en Champions, les visita la potente Juventus de Andrea Pirlo.

Sobre el partido habló Coutinho en la rueda de prensa previa. Pero no solo se refirió al choque. Le preguntaron, entre otras cosas, si sintió demasiadas críticas cuando llegó al Barça. El brasileño entiende que no pudo mostrar su mejor versión y es lógico que, estando entre los 10 fichajes más caros de la historia del fútbol, se le cuestionara.

"Yo sé que mi rendimiento no ha sido el que todos esperaban. El Barça es un equipo top, tiene la atención de todo el mundo... Yo he trabajado mucho mentalmente para estar bien y ahora me siento mucho mejor en ese sentido", dijo antes del Barça-Juventus.

Entiende Coutinho que hacer las maletas y probar en el Bayern le vino bien. "Era necesario jugar con más fuerza. Mentalmente, aprendí mucho de mi primera etapa en el Barça", señaló.

En cuanto a su posición en el césped, lo dejó en manos de Koeman: "Eso es cosa del míster. Todos tenemos preferencias. Si juego más centrado, rindo mejor, pero ahí decide el entrenador. Yo me preparo para lo que pida".

Le preguntaron también sobre Messi y un posible futuro en el PSG junto a Neymar. Prefirió dejar esa cuestión al margen: "Nunca se sabe qué puede pasar. No es el momento. Es lógico que Neymar quiera a Messi, todos ansían jugar con los mejores, también pasa aquí".

Con respecto a la Juventus, Coutinho confía en que el Barça dé la talla. "Es un gran partido. Queremos quedar primeros, es importante ganar. Cuando vienes de una derrota, aunque sea en otra competición, teines más ganas de volver y demostrar tu fuerza en el campo", apuntó.

Admitió que el equipo está tocado por la última derrota ante el Cádiz en Liga. "Siempre que se pierde un partido, es difícil. El ambiente queda frustrado", reconoció.

Eso sí, cree que esa derrota puede servirles para venirse arriba en Europa: "Veo a todos con ganas de cambiar esto".

"El equipo está en proceso de renovación. Han cambiado entrenadores, jugadores, piezas importantes... Hay que tener paciencia. Nosotros, los que estamos dentro, intentaremos que todo funcione lo más rápido posible", prometió para finalizar.