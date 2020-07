"¿Mi renovación? No debemos dejarnos llevar por la euforia"

El Leeds United vive desde hace días en una nube tras certificarse su retorno a la Premier League, a la que volverá 16 años después de su última aparición en la élite.

El gran artífice de la gesta de los 'peacocks' ha sido un Marcelo Bielsa que, en su 65 cumpleaños, habló para los medios oficiales del club acerca de su futuro. Y el argentino dejó claro que lo que importa, por encima de todo, es el equipo.

"Este miércoles jugamos el último partido y, a partir de ahí, seguramente todos necesitaremos dejar que todo esta alegría se normalice porque la euforia es contagiosa, necesita reposar para que todos pensemos con claridad", expresó sobre la posibilidad de firmar un nuevo contrato.

Y es que el 'Loco' no quiere atar ahora al conjunto inglés aprovechando el reciente éxito y prefiere que todo siga su curso natural. "No deberíamos plantearnos eso en este momento. Es un momento muy esperado, muy deseado y muy merecido. Lo ideal sería disfrutar y permitir que esto dure lo máximo que podamos. No quiero que se sustituya una sensación por otra", matizó el argentino.

Por último, Bielsa volvió a dar una nueva muestra de su profesionalidad y pidió a su equipo cerrar el Championship de la mejor manera posible. "El objetivo es honrar la competición. Vamos a afrontar el último partido con la misma dedicación que los anteriores", sentenció.