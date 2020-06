"Mi reto es que salgamos con la mentalidad de que no somos inferiores al Madrid"

Comienza una Liga de siete encuentros para Rufete, nuevo entrenador del Espanyol, un reto interino que le toca asumir tras la destitución de Aberlardo. El alicantino ofreció su primera rueda de prensa intentando insuflar ánimos.

"Mi reto es que los jugadores salgan con la mentalidad de que no son inferiores al Real Madrid. La clasificación no me importa, me importan los 90 minutos. Hay momentos de apretar los dientes, estamos sufriendo, pero también debemos disfrutar. Vamos a salir con el convencimiento de competir", comentó de inicio.

Además, ofreció ya las primeras trazas de lo que quiere que sea su equipo de aquí a final de temporada. "Voy a intentar que nuestros futbolistas jueguen convencidos de las posibilidades que tienen de hacer cosas muy buenas dentro de un campo de fútbol. Que el equipo intente ser sólido desde la colectividad. Ser solidarios. Y tener confianza. La mentalidad debe ser no de intentar ganar sino de que vamos a ganar. Si estoy aquí es para trabajar duro, para que suceda lo que suceda los que estemos dentro demos la cara hasta el final", desgranó.

Acerca del despido de Abelardo, quiso dejar claro que no es decisión suya. "Es una decisión del club y yo he dicho ok. Lo que pueda perder lo sabremos con el tiempo. Pero soy optimista y pienso que podemos ganar algo, porque si no evidentemente no estaría aquí", aseguró.

Y así respondió cuando se le cuestionó por si él habría echado al técnicoasturiano: Yo he apostado por él, le he apoyado hasta el último segundo, he hablado con él, le he dado un abrazo. La gente debe entender que un club es una estructura y que hay decisiones que se toman más arriba de lo que es un cargo, pero con consenso. No hay que buscar tantas cosas cuando se toma una decisión. Estoy liberado de cualquier cosa y por eso tengo la tranquilidad de haber dicho que sí".