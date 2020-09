"¿Mi salida del Madrid? Tanto el club como yo nos equivocamos"

El Real Madrid no sería el mismo si por su historia no hubiera pasado Iker Casillas. De igual modo, el meta tampoco sería igual si no hubiera pasado media vida en el Bernabéu.

Casillas recordó su salida del Real Madrid allá por el año 2015. "El Madrid y yo nos equivocamos...", dijo en el encuentro de la Fundación TELMEX en México.

"Hemos aprendido. Para ninguno de los dos fue bueno, creo. Estoy seguro de que algún día subsanaremos ese pequeño desliz y haremos cosas buenas para que la gente se sienta contenta", prometió.

Y rememoró cómo se vive formar parte de un equipo ganador como el Madrid. "Cuando jugaba en las categorías inferiores, aunque ganáramos 8-2, el entrenador me decía que cómo había dejado encajar dos goles... Eso me hacía llevar la presión hasta llegar a ser el portero del primer equipo. Sabía que tenía una responsabilidad. Está claro que no es fácil siempre mantener el nivel, pero es cierto que me gustaba jugar con esa responsabilidad", señaló.

En otro orden de cosas, Casillas explicó sus desavenencias con Mourinho. "Pensaba que yo no estaba al nivel de otro compañero. O, sumado a eso, que nuestra relación ya no estaba tan bien. Le era mucho más fácil elegir entre uno y otro", reveló.

Confesó que no le guarda ningún rencor: "Nos hemos visto después y hemos tenido palabras agradables. Tengo buena relación. No hay que seguir con el rencor, cada uno miraba por el bien del equipo. Yo decidí no tener tanta relación porque no me gustaban las cosas que veía".

Por último, dio un consejo profesional a los que luchan por sus sueños. "En tiempos de crisis debes sacar algo positivo. Toca reinventarte y analizar qué es lo que pasa", concluyó.