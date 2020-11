"Mi salida del Real Madrid no dependió de mí"

Sergio Reguilón lleva dos temporadas con un rendimiento superlativo. En el curso 2018-19 se hizo un hueco en el primer equipo del Real Madrid de la mano de Santiago Solari y en la 2019-20 se fue cedido al Sevilla, en el que fue titular con Julen Lopetegui y alzó la Europa League. Ahora busca seguir creciendo en la Premier League, tras la venta del lateral al Tottenham, equipo dirigido por José Mourinho.

El ex jugador blanco pasó por los micrófonos de 'El Transistor' y habló de su situación actual en el equipo inglés y de su salida de la capital, la cual no fue decisión propia.

"Seguir en el Madrid no dependía de mí, por eso tengo la conciencia muy tranquila y no hay que frustrarse por decisiones que no tomas tú y por las cosas que se escapan a su control", reconoció el futbolista, que además confirmó que no habló de su situación con Zidane, pero sí con el club.

"Ellos me han dado todo y siempre les tendré un cariño muy especial, al igual que al Sevilla, donde me lo pasé de forma increíble con un vestuario que fue una gozada y que estaba lleno de amigos", agregó.

Por otro lado, resaltó la figura de Santiago Hernán Solari, para el que solo tuvo buenas palabras: "Es una persona muy importante en mi carrera y me ha dado la oportunidad de jugar tanto en el Castilla como en el primer equipo".

La poca regularidad de Marcelo hizo que se pusieran los focos en la decisión de preferir al brasileño antes de quedarse con el lateral español, por lo que el jugador habló y defendió a su ex compañero y explicó que los jugadores a veces están muy expuestos.

Reguilón ha sido llamado por Luis Enrique para jugar con la Selección Española, algo que destacó con una alegría inmensa. "Para mí lo más importante es venir con la Selección de forma continuada", dijo.

Por último, el canterano del Madrid habló de Mourinho y Bale, técnico y compañero en su nuevo equipo, el Tottenham Hotspur. "José es una gran persona y gana mucho en distancias cortas. Por eso me ha sorprendido para bien, tiene muchas cosas buenas", subrayó.

"Gareth está aquí contento con su idioma, pero el chapurrea muy bien el español, más de lo que se piensa la gente", concluyó.