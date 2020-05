"Mi Sevilla trascendía la palabra equipo"

Alves, en una entrevista para la web de la UEFA, recordó, con motivo del decimotercer aniversario de la final de Glasgow, cómo vivió aquel partido, en el que el Sevilla ganó su segunda Copa de la UEFA, de forma consecutiva, además.

Para Dani Alves, lo de aquel Sevilla no era normal, y trascendía los límites de lo que se entiende como 'equipo'. "Ese equipo era especial porque era más que un equipo, porque un equipo de fútbol, lo ves jugando bien y qué guay, pero este equipo trascendía más allá de la palabra equipo", explicó.

"Recuerdo en la final que podríamos haber marcado muchos goles después de la expulsión y haber ganado con tranquilidad, pero empezamos a fallar. En el fútbol sabemos que cuando el balón no entra hay que tener cuidado porque en cualquier momento te pueden hacer gol", continuó relatando el lateral brasileño.

El Sevilla golpeó primero, pero el Espanyol igualó el partido dos veces, para mandarlo a la prórroga y luego, a cinco del 120', a penaltis. "Cuando nos marcaron fue un shock, el fútbol nos puso a prueba, nos testó para ver si nosotros realmente merecíamos llevarnos esta Copa una vez más", dijo.

"Estábamos dominando y de repente, un calambre, un shock. Un chut de lejos de Jonatas empató el partido y tuvimos que ir a penaltis, porque estaba así escrito", añadió Alves.

Aquella tanda tuvo un claro protagonista, el portero del Sevilla. "Palop era muy bueno, atajaba mucho y fuimos a los penaltis con la tranquilidad de que los iba a parar, la final estaba dibujada para él", destacó el brasileño.

"Cuando fui a patear, pensé: 'le voy a dar fuerte y a intentar que no se me vaya'. Pero al final, le puse demasiada fuerza y el balón se me fue", recordó, sobre su fallo. En esos momentos, la tanda iba 1-2 para el Sevilla.

Jonatas falló su lanzamiento, el eterno Antonio Puerta acertó con el suyo, y Marc Torrejón marró el cuarto y a la postre último lanzamiento de los 'pericos'. "La celebración es una inyección de adrenalina a 300 por hora y es una satisfacción de que estás poniendo un granito de arena para construir un gran respeto, eso es lo que más me gusta de mi profesión, me llena de orgullo ir a un equipo y construir o reconstruir algo", afirmó Alves.

"En el Sevilla fue cuando me di cuenta que uno está aquí para esto, para construir y dejar su nombre ahí", dijo el zaguero, para finalizar.