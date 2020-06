"Mi sueño es entrenar al Barça, ojalá tenga otra oportunidad"

El seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman, reconoció que recibió una llamada del Barcelona cuando el club destituyó en enero a Ernesto Valverde, pero que prefirió cumplir su palabra con la federación de su país de disputar la Eurocopa. En una entrevista concedida al programa 'Tot Gira' de 'Catalunya Ràdio', el ex jugador explicó que el Barça se puso en contacto con él el pasado enero.

"Tuve una llamada, pero tenía que cumplir mi palabra con la selección de jugar la Eurocopa. Estoy bien con los jugadores y para mí lo más importante es la Selección Holandesa", explicó.

El autor del tanto de la primera Copa de Europa del Barcelona, reveló que tiene contrato "con la posibilidad de poder salir después de la Eurocopa" que finalmente se celebrará en el año 2021 debido al parón provocado por el coronavirus.

"Todo el mundo sabe que es un sueño entrenar al Barça, pero ojalá pueda tener otra oportunidad", señaló Koeman, quien subrayó que "hay que tener mucha experiencia" para entrenar al equipo azulgrana.

El exentrenador de Everton, Ajax y Valencia, entre otros equipos, aprovechó también para analizar los primeros meses en el Camp Nou de su pupilo en la selección Frenkie de Jong.

En este sentido, opinó que su posición en el campo es la que actualmente ocupa Sergio Busquets en la mayoría de partidos, si bien precisó que "tampoco es malo adaptarse en otras posiciones".

"Es un jugador joven, al que hay que darle tiempo. Seguro que en poco tiempo va a mostrar su nivel con el Ajax y la Selección Holandesa. No tengo ninguna duda de que es un jugador con nivel para jugar en el Barça", apostilló.

Koeman también afirmó que está totalmente recuperado del problema en el corazón que hace un mes le obligó a ingresar en un hospital de Amsterdam.

"Me encuentro bien. Ha pasado un mes del problema que tuve y estoy contento de estar en forma. Hice un control la semana pasada con el cardiólogo, y todo ha ido bien. Me ha dicho que me tengo que cuidar, pero son buenas sensaciones", apuntó.