"Mi sueño es jugar en el Dépor"

Tras una magnífica campaña 2019-20, Angeliño ha comenzado también de manera excepcional su andadura en el curso 2020-21 en las filas de un RB Leipzig que aspira a ser de nuevo una de las revelaciones en Europa.

El español se ha convertido por derecho propio en una de las piezas fundamentales del cuadro germano y cuenta con el aprecio de un Julian Nagelsmann que, en sus propias palabras, ha sabido sacar lo mejor de él.

"Se lo debo todo al entrenador. Desde que llegué, apostó por mí. Yo llegué un viernes, el lunes o martes había partido de Copa y me metió directamente. La confianza que me está dando, es lo que me ayuda a estar tranquilo en el campo. Exige mucho. Una de nuestras virtudes es la presión que hacemos. Presionamos mucho y es muy difícil que el otro equipo juegue. En los entrenamientos él quiere siempre el cien por cien. No te puedes relajar en ningún momento. Él quiere siempre que vayamos al máximo en cada sesión. Por eso después en los partidos esa intensidad nos sale natural. No le gusta nada ver que en los entrenamientos no corres o no metes el pie", aseguró Angeliño en una entrevista concedida a 'AS'.

En la misma, el futbolista analizó los objetivos del conjunto propiedad de la famosa marca de bebidas energéticas y dejó claro que, con permiso del Bayern de Múnich el cuadro de Leipzig debe aspirar a todo en Alemania.

"Hay que soñar, por soñar que no quede. Tenemos ahí al Bayern, que cuenta con un equipazo. Es muy difícil ganarla. Todos peleamos por entrar en Champions y hacerlo lo mejor posible. Hay que ser realistas, tal y como está ahora el Bayern, es muy difícil. Tal y como están son el equipo más fuerte del mundo", explicó.

Siguiendo con los sueños, Angeliño desveló que, pese a que una posible convocatoria con la Selección Española le hace una gran ilusión, su gran objetivo es formar parte de un grande que atraviesa una situación delicada: el Deportivo de La Coruña.

"Mucha gente me pregunta si la Selección Española es mi sueño, pues mira, mi sueño es jugar en el Dépor. Yo tengo más en la cabeza irme a La Coruña a jugar con el Dépor que jugar con la Selección. Dentro de unos años espero jugar en el Dépor. Es algo con lo que sueño desde niño", aseveró.

Por último Angeliño elogió el nivel de cracks como Messi o Neymar y auguró un gran futuro al noruego Erling Haaland. "Messi ahora te espera y, en una ocasión, te mata. Ney baja, se mueve, va de un lado a otro... Me sorprendió mucho en la última Champions. ¿Haaland? Hace que el equipo juegue, siempre está en la posición correcta. Con la altura que tiene, juega muy bien con los pies. Aparte tiene gol, es rápido, baja muy bien el balón, de espaldas juega muy bien. Si hace lo mismo que hace aquí, claramente puede jugar donde quiera", sentenció.