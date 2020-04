"Mi sueño es terminar en el Madrid"

Óscar quiere triunfar en el Madrid. Ser uno más de la plantilla y transformarse en un fijo. Lo explicó en una entrevista con el diario 'AS' en la que afirmó que su sueño es acabar como 'merengue'. Eso sí, actualmente, solo tiene la cabeza en el Leganés.

"Toda mi vida he sido del Real Madrid. Mi sueño es terminar en el Real Madrid. Sé que puede parecer difícil, pero es factible. También parecía difícil estar en Primera y aquí estoy. Vamos paso a paso. Pero, ahora, solo pienso en el Leganés", afirmó.

¿Y si el Madrid no está de acuerdo y termina en el Leganés a largo plazo? "Una opción magnífica, claro. Yo siempre la he tenido en cuenta. Mira cómo, esta temporada, la tuve clara para repetir aquí. No sé qué pasará en el futuro, pero seguro que siempre estará ahí".

Lo que tiene claro es que hay que ir poco a poco: "Eso es. Es que las prisas no son buenas para nada. Y si vas muy rápido, te estrellas". El futbolista es de los más importantes de su conjunto y, de hecho, es especialista en los lanzamientos de falta.

Ya pasó por las categorías inferiores, donde coincidió con Guti: "Guti ya había vivido lo que nosotros estábamos viviendo en el Real Madrid. Triunfó como futbolista y me dio muy buenos consejos dentro y fuera del campo".

Y con Reguilón: "Se merece todo lo bueno que le pase más que nadie porque es un chico que siempre ha trabajado muchísimo desde que era pequeño. Cuando era más joven, no tuvo suerte, pero le ha venido llegando con el trabajo. Lo está aprovechando".