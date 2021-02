"Mi viejo siempre me pedía perdón por no haberme reconocido antes"

Diego Junior es uno de los hijos del tristemente fallecido Diego Armando Maradona. El joven peleó durante años para que el '10' reconociera su paternidad, fruto de un escarceo con Cristiana Sinagra, y al final pudo formar un gran vínculo con el 'Pelusa' desde 2016.

Esos años de lucha fueron una losa para el propio Maradona, que se sintió avergonzado por no haberse acercado antes a su hijo. "Mi viejo siempre me pedía perdón por lo que pasó en nuestra vida. Yo le decía que no había nada que perdonar. A mí no me interesaba el pasado, yo quería el futuro", explicó Diego Junior en una charla en 'Radio Colonia'.

En la misma, el italiano habló de cómo está viviendo estos primeros meses sin su padre y de qué manera le sigue afectando su muerte. "Me sigue costando hablar de mi viejo, lo extraño mucho. Extraño el día a día, los consejos. Perdí una persona fundamental en mi vida y estoy tratando de armarme de nuevo. Me gusta pensar que está descansando en paz con mis abuelos", explicó.

Por último, Diego comentó sus últimos recuerdos del '10'. "Después de que mi viejo se operó, Jana (una de sus hermanas) me hizo una videollamada y ahí pude charlar. Lo vi bien, me hacía chistes... No pude verlo porque me agarró coronavirus. Lo que guardo en mi corazón son los extraordinarios momentos que pude compartir con él, Dios nos dio un premio muy grande", sentenció.