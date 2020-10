"Mi vuelta al Madrid ni fue un drama ni hubo gran discusión"

Martin Odegaard, jugador del Real Madrid, habló en su país con motivo de su estancia con la Selección Noruega y, entre otros temas, se refirió a su regreso al Bernabéu antes de tiempo, ya que iba a estar cedido una segunda temporada en la Real Sociedad.

El polivalente jugador le quitó dramatismo a su salida inesperada de Donostia este pasado verano: "De primeras se habían previsto dos años en la Real Sociedad, pero recibí una llamada del Madrid que me querían de vuelta. Entonces fue algo natural y se resolvió rápido, no fue un drama. No hubo una gran discusión".

"Hablé con Zidane, sí. Tanto él como el club me querían y así resultó. Siempre he tenido el objetivo y el sueño de jugar ahí. No hubo una discusión violenta. Tenían claro que me querían y yo siempre lo he tenido como meta y como un sueño. Ellos querían y nosotros lo hicimos", agregó.

Además, Odegaard se refirió a su lugar preferido en el campo: "Realmente, no hemos hablado mucho de mi posición. Puedo desempeñar varios roles diferentes, tanto en el centro del campo como en un rol más de '10', como jugué cuando había dos delanteros. Puedo jugar también en diferentes formaciones. Juego donde quiera Zidane y, si tengo la oportunidad, me da un poco igual donde sea".

Por último, el noruego se refirió al falso positivo en coronavirus y a sus problemas de rodilla: "Me estresé un poco y pensé en los siguientes partidos, también en los de la selección. Todo en una noche. Afortunadamente, fue una falsa alarma".

"¿La rodilla? Nunca me preocupé por el futuro y nada por el estilo. Hubo más frustración en la recta final, por la sensación de no poder dar todo ni estar al nivel que quieres. Fue más bien frustración, pero nunca le tuve miedo a largo plazo", concluyó.