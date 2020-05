Miaka siempre quiso jugar en España

En 2019, Miaka hizo realidad un sueño. Siempre quiso probar en el fútbol español y, ese año, lo consiguió. Llegó al Alcorcón procedente del Karpaty ucraniano y tras haber jugado anteriormente en el Dinamo de Kiev.

"Desde pequeño quise jugar en España. Me gustaban mucho el Real Madrid y el Barcelona y, en general, el estilo del fútbol español, por eso cuando mi representante me dijo de jugar en el Alcorcón, ni me lo pensé", dijo Miaka, en una rueda de prensa virtual.

Comparado con el fútbol de Ucrania, Miaka cree que en España hay "más entrenamientos y el juego es más táctico y abierto".

"Me encanta el fútbol español, me apasionan los retos, no tengo miedo de la novedad y todo ello te hace crecer como futbolista y como persona", confesó.

El futbolista ucraniano reconoció que "no fue fácil al principio" porque España era "un país y un fútbol nuevo". "Gracias a toda la gente del equipo y del club todo ha sido más sencillo. Les estoy muy agradecido porque han sido muy amables conmigo y ello me ha ayudado a estar preparado para ayudar al equipo y al club para conseguir nuestros objetivos", apuntó.

"Quiero agradecer al club todo lo que ha hecho por mí, por cumplir mi sueño de jugar en España y quiero demostrarlo con mi juego y mi efectividad sobre el terreno de juego", señaló.

"En el futuro todo dependerá de mi trabajo y de mi aprendizaje del español, que cada día mejora más. Ya entiendo mucho mejor al cuerpo técnico y a mis compañeros, que siempre me ayudan para mejorar. Me encanta trabajar con este equipo", concluyó.