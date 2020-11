Michael Santos y Borja Bastón se ganaron la confianza de Martí

Josep Lluís Martí, entrenador del Leganés, consideró antes de medirse al Mirandés y después de perder contra el Sabadell que deben tener menos ansiedad por buscar el gol y evitar precipitarse de cara a la portería rival.

"Supongo que lo que nos falta es generar más ocasiones. Esa ansiedad por hacer gol nos afecta. Hace falta esa paciencia, evitar esa ansiedad. No volvernos locos y precipitarnos al buscar la portería. Estamos generando ocasiones, somos uno de los equipos que más tira a portería. Eso no lo podemos perder. Más allá del resultado", declaró.

Esa falta de acierto parece acrecentarse a domicilio: "Hemos tenido ocasiones. Hemos generado ocasiones. El rival, de hecho, nos ha generado bastantes pocas... pero ha tenido más acierto. No le doy más vueltas que esa".

"Me preocupa no fallar y aprovechar los fallos de los rivales. Aquí todos los pequeños detalles condicionan los resultados. El acierto, el hecho de no cometer errores, aprovechar los del rival... todo eso, evidentemente forma parte del juego y también cuentan las estrategias. El balón parado es fundamental", aseguró.

En cuanto a lo aprendido después de caer en Sabadell, apuntó: "Evidentemente, lo principal, y lo que debe tener en cuenta todo el grupo es que no nos saquen del partido las situaciones que se van dando".

"Ni un gol ni una situación de que el partido no se puede jugar por circunstancias... y sobre todo el acierto. Fue el acierto el que impidió que nos fuéramos por delante en el marcador. Siempre que estás por delante en el marcador eso da más confianza y tranquilidad al grupo", agregó.

En ese duelo fueron titulares Michael Santos y Borja Bastón. Del primero, afirmó: "Él es el primero que tiene ganas de hacer gol y es el primero que tiene muy claro en su cabeza que lo va a conseguir. Es un jugador que tiene una capacidad de competitividad tremenda. No baja jamás los brazos. Lo va a seguir intentando".

"Nosotros, desde nuestra parte, le transmitimos nuestra confianza y tranquilidad en lo que él hace, en lo que nos aporta. Es un jugador intenso. De los que de verdad hay que ir cuidando poco a poco y racionalizándole los minutos, porque es un jugador de los que hace mayores números en cuanto a intensidad", expresó.

Por su parte, de Bastón, subrayó: "La sensación que tenemos es que está en un buen momento. Le gustaría, obviamente, tener más ocasiones, como las que mandó el otro día al larguero, pero es un jugador que nos da muchas situaciones de poder aguantar el balón, de proteger, de esperar a los compañeros... Y luego hace un trabajo defensivo tremendo".

"Los dos jugadores que jugaron el otro día nos dieron la capacidad de, en la primera línea de balón, recuperar muy arriba. Y al tener gente por fuera, como nos pasó el otro día con Sergi Palencia, podemos generar mucho peligro por las bandas. Con él nos pasó el otro día, que casi todas las ocho ocasiones vinieron por su lado", completó.

Además analizó al Mirandés: "Es un equipo muy atrevido. Un equipo que incorpora muchos jugadores por delante del balón. Eso, en transiciones, le perjudica, pero es un equipo muy valiente y agresivo. Nos va a exigir mucho en lo que a la presión se refiere".

"Ellos presionan mucho, muy bien y muy altos. Eso nos puede dar posibilidades de generar algún que otro problema al espacio. Pero eso nos obliga a estar juntitos y ordenados con tanta gente en ataque", finalizó.