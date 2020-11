Míchel aplaudió el esfuerzo y el juego del equipo ante el Eibar

El entrenador de la SD Huesca, Míchel, ha señalado tras el empate (1-1) de este sábado ante el Eibar que su equipo había hecho "un partidazo".

"Hemos merecido la victoria, pero no la hemos conseguido. Estoy feliz y contento de cómo ha competido el equipo, porque no era un partido fácil. Mendilibar es muy bueno presionando hacia adelante y hemos salido de esa presión y hemos jugado como queríamos. El marcador no me afecta y me hace ser optimista para el futuro", ha destacado en rueda de prensa telemática.

El preparador ha añadido también que su equipo no debe hacer "nada más" de lo que hace, sino "seguir por el mismo camino" aunque sabiendo que había que materializar las ocasiones de gol.

"Hemos hecho un gran partido ante un rival que le ha puesto las cosas muy difíciles a todos sus rivales. No les puedo decir más a mis jugadores, el equipo ha estado espectacular y Dmitrovic ha estado muy bien. Tenemos que ser optimistas y poner en valor lo que hace el equipo", ha resaltado.