Míchel deja Pumas por decisión propia

Míchel ya no es el entrenador de Pumas. La entidad publicó un vídeo en sus canales oficiales en el que aparece su ya ex técnico anunciando que tomó la decisión de dejar el equipo. Él mismo asevera que no lo hace para nada satisfecho, sino "muy a su pesar". Esta situación llega tras filtrarse que el plantel dejó de creer en él.

"Les informo de que, muy a mi pesar, he decidido dejar la dirección técnica de Pumas por motivos personales y familiares. Quiero aprovechar para agradecer de manera personal y profesional también el trato recibido por la directiva, mis jugadores, el 'staff' técnico, los médicos y todos los trabajadores de este club", comenzó.

"Han conseguido una cosa muy difícil, que es hacerme sentir como en casa tan lejos pero tan cerca. Seguro que, con este material humano, desde la directiva, desde el cuerpo técnico y desde los jugadores, el club Pumas va a conseguir lo que siempre ha ansiado", continuó.

"Estar cerca de los puestos de liderazgo y volver a ser campeón. No me queda más que seguir deseando suerte, que confiar en este grupo de gente que colabora en todos los sentidos en este club y estar confiado de que, desde España, voy a volver a ver a Pumas campeón", concluyó.