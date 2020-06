Míchel no se esconde: el partido ante el Cádiz, el más importante

El técnico del conjunto azulgrana ha explicado también que quieren los puntos en litigio para no descolgarse de los dos primeros puestos de la clasificación.

"Necesitamos los tres puntos ante un conjunto muy identificado y que nos va a exigir muchísimo", ha dicho Míchel en declaraciones a los medios del club.

El técnico del conjunto oscense no quiere que su equipo pierda más puntos en El Alcoraz si desea aspirar a luchar por uno de los dos primeros puestos en la clasificación que son los que dan el ascenso directo.

"En casa, aunque no tengamos el apoyo del público como antes, no podemos dejar escapar más puntos y para eso tenemos que estar concentrados y no podemos perder la humildad ni creer que somos superiores a ningún otro equipo. Tenemos que estar muy concentrados en todos los partidos", ha advertido el técnico madrileño.

Sobre el Cádiz, rival de los oscenses, destaca el entrenador de la SD Huesca que se trata de un equipo "bien trabajado y conjuntado".

"El Cádiz te exige estar los 95 minutos del partido al 100%. Llevan mucho tiempo con su entrenador y todos los jugadores saben lo que tienen que hacer y en el momento que deben ejecutarlo, por eso tendremos que estar muy atentos y muy bien", ha avisado.

El preparador del conjunto oscense ha analizado que el equipo andaluz "no ha cambiado su idea de juego" y que la SD Huesca tampoco lo va a hacer, aunque ha indicado que tendrán que salir "a sumar los tres puntos y dar el máximo rendimiento".