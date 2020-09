Míchel resaltó el enclave defensivo del Cádiz tras la derrota

El entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, Miguel Ángel Sánchez 'Míchel', ha señalado tras la derrota por 0-2 de su equipo contra el Cádiz, que el conjunto andaluz se había impuesto porque había defendido "muy bien".

"Es un equipo muy bien trabajado y el 0-1 les ha reforzado en su trabajo y se ha impuesto el estilo del Cádiz al del Huesca. Hemos tenido mucho balón pero hemos generado poco", ha lamentado. El técnico madrileño ha explicado que el equipo gaditano trabaja bien en defensa y no permite superioridades y ha reconocido que les había costado "mucho" romper el sistema defensivo de su rival.

"En los duelos individuales han salido beneficiados y su estilo se ha impuesto al nuestro y además el 0-1 nos ha quitado jugar con más tranquilidad", ha analizado el preparador del conjunto altoaragonés.

Michel ha explicado que en la segunda mitad les había costado mucho crear juego porque el Cádiz ha tapado muy bien las bandas y que su equipo no ha sido capaz de generar el juego que quería, en parte porque les había faltado "mayor velocidad en la circulación del balón".

El técnico del equipo azulgrana ha desvelado que podía haber pasado a jugar más directo y buscar los rechaces, dado que como lo estaban haciendo no les estaba dando resultado, pero que ha preferido intentar desequilibrar y ganar por las bandas. "Quizá me he equivocado, pero tenemos que ser capaces de generar más de lo que hemos hecho", ha apuntado.

Michel no cree que el tempranero gol gaditano, en el minuto 11, haya sido decisivo para la suerte del partido porque ha señalado que todavía quedaban 80 minutos por delante para intentar darle la vuelta al resultado.

Igualmente ha resaltado que todas las derrotas duelen "muchísimo" pero que en El Alcoraz "todavía más". "Veníamos de un buen partido y no lo hemos hecho malo, pero no hemos sido capaces de imponernos. Hay que seguir trabajando para ver en qué podemos ser más competitivos", ha añadido.