Míchel suena para el Göztepe turco

El futuro de Míchel Herrero es, contractualmente, blanquivioleta hasta junio de 2021, pero ante la previsible falta de oportunidades es posible que abandone el club que ha llegado a capitanear.

Tenía que jugar 25 partidos para renovar automáticamente una temporada más, por contrato. Y lo hizo. Míchel jugó 30 encuentros y completó su cuarta temporada en el Real Valladolid.

Pero la que puede ser su tercer curso en Primera con los blanquivioletas podría no ocurrir. Porque aunque este curso se ha mantenido en la media de encuentros de los tres anteriores, es más que probable que, a la vista de su rendimiento, visiblemente inferior, se quede sin sitio ni como recambio.

Dice 'AS' que Míchel es uno de los jugadores con los que el Valladolid tiene previsto hablar al respecto de su situación. Y si no tiene sitio en el equipo, no tiene sentido andarse con rodeos.

El jugador debe saberlo y valorar si está dispuesto a seguir en el equipo aún sabiendo que su aportación será residual.

Por eso ha comenzado a surgir rumores en torno a su futuro. Dice el portal turco 'Fanatik' que el Göztepe está interesado en el mediocentro valenciano. Míchel lleva 141 encuentros jugados con la casaca blanquivioleta y es uno de los capitanes del primer equipo.