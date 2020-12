Míchel ve a la SD Huesca "capaz de ganar a cualquiera"

El entrenador de la SD Huesca, Miguel Ángel Sánchez 'Míchel', ha señalado que el partido que enfrentará a su equipo este sábado contra el Alavés "es importante pero no una final".

"Tendremos que hacer un gran partido y tener la misma mentalidad que el Alavés. Tendremos que sufrir, pero somos capaces de ganar a cualquiera y se tiene que ver el sábado porque el equipo está con confianza y ese es el camino que nos tiene que llevar para ganar partidos", ha asegurado en rueda de prensa telemática.

El preparador madrileño ha destacado que no ha tenido que hacer especial hincapié en el aspecto psicológico tras escaparse la victoria en Granada en los últimos minutos y no haber ganado todavía porque considera que el equipo está bien y que son capaces de ganar "a cualquier rival".

"No ha sido difícil levantar al equipo porque está bien y con buenas sensaciones. Además, se ha demostrado que se siente capaz para ganar a cualquier rival viendo lo que hicimos ante el Granada porque jugamos 88 minutos muy bien y tres malos no pueden empañarlos", ha explicado.

El técnico de la SD Huesca no achaca en particular a nadie los goles que encaja el equipo por el centro de la defensa ni tampoco a falta de concentración. "En el último partido estuvimos bien colocados, aunque nos faltó contundencia y al final el hecho de querer protegernos por no ganar partidos nos hizo estar muy atrás", ha analizado.

Míchel, además, ha resaltado que contra el conjunto vitoriano se tiene que ver que su equipo está "convencido", que es lo que les ha pedido a los jugadores: "nuestro espíritu en El Alcoraz tiene que notarse desde el minuto 1". De su rival ha subrayado que lleva seis partidos seguidos sin perder, que defiende y ataca muy bien y que con espacios es muy peligroso.

"Nosotros tenemos que ser un equipo equilibrado, que busque portería rival y muy convencido de lo que hace, sabiendo que cuando haces las cosas bien pueden llegar los resultados. Veo muchas cosas positivas y que muchos números son súper positivos, por eso estamos convencidos de que somos capaces de ganar y de hacer un buen partido contra el Alavés", ha apuntado.