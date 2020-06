Mientras Barça y Chelsea aprietan, el United trabaja para atar a su perla

La continuidad de Angel Gomes en el plantel de Ole Gunnar Solskjaer no está asegurada. El joven canterano de tan solo 19 años del Manchester United podría cambiar de aires de cara a la próxima temporada.

De hecho, equipos de la talla del Barcelona y el Chelsea han preguntado a los británicos por la joven perla internacional Sub 19 con Inglaterra, que podría lucir por primera vez una camiseta diferente a la de los 'red devils'.

Así lo asegura 'Manchester Evening News', medio que informa de la predisposición del United para ampliar su contrato, a la par que varios clubes, como los ya mencionados, andan muy atentos a su situación.

Gomes ya ha tenido la oportunidad de debutar con el primer equipo inglés, con el que ha llegado a jugar diez partidos oficiales. Este curso ha alternado, además, partidos con el conjunto Sub 21 y Sub 23 de Old Trafford.