Mientras el Madrid celebraba, Bale salía del Bernabéu en su coche

Tras el drama ante el Manchester City, el Real Madrid logró cambiar la dinámica y tumbar al Barcelona en casa para auparse a la primera plaza de LaLiga. Un golpe de autoridad que el vestuario quiso celebrar a lo grande.

Para festejar marcas como los 500 partidos de Karim Benzema, los 300 de Isco Alarcón o los 200 de Lucas Vázquez, el cuadro 'merengue' publicó una foto de equipo en sus redes sociales.

Una estampa en la que, curiosamente, no apareció Gareth Bale, inédito en el 'Clásico'. No fue titular, no salió en la segunda parte... y se fue antes que nadie del Santiago Bernabéu.

Como cuenta 'AS', mientras que el resto del grupo se encontraba formando esa piña con posterior foto para todos los seguidores, el galés se montó en su coche para salir del estadio.

Después de disputar 15 minutos en el enfrentamiento ante el City, el ex del Tottenham se quedó con las ganas de jugar uno de los duelos más atractivos del año.