Para Diego Costa, el tratamiento con placenta de caballo que tan famoso se hizo cuando tuvo que aplicársele no fue un paseo. Él mismo lo explicó en unas palabras para 'ESPN'. Sufrió y notó la indiferencia de los médicos cuando le trataban Además, a su juicio, le lastró para siempre.

"Me sometí a ese tratamiento, aunque, mientras me ponían 'electroshock', el médico se fumaba dos cigarros. Eran sesiones de dos horas, fue duro y muy doloroso, tanto que cuando corría, luego, no sentía ningún tipo de dolor. Fue uno de los momentos más tristes de mi carrera", aseveró el jugador.

Desde entonces, no volvió a ser el mismo. De hecho, en una entrevista con el diario 'Marca' que tuvo lugar el año pasado, afirmó que este tratamiento le afectó en los siguientes años negativamente. Tras su salto al fútbol inglés, tuvo que dar un paso atrás y regresar al Atleti.

Sus números evidencian su declive. Lejos quedó aquel delantero que marcó 36 goles en una temporada y se puso en boca de todos. Aunque mantuvo un nivel notorio en sus dos cursos en el Chelsea, acabó por salir de la escuadra londinense.