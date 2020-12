Mientras se celebraba la gala del The Best, Neymar estaba jugando con Ibai

No es la primera vez que lo hace, pero no deja de llamar la atención. Este jueves se celebraba la gala de los The Best y Neymar no le prestó demasiada atención. De hecho, estaba ocupado con otros asuntos.

Concretamente, Neymar decidió participar sobre la misma hora en 'Ibainéfico', el último evento benéfico del 'streamer' Ibai Llanos, con el que estuvo charlando y jugando al Among Us junto a otras celebridades y youtuberos.

El delantero brasileño del Paris Saint-Germain era consciente de que no aspiraba a ninguno de los premios individuales, así que lejos de pararse a ver la gala de los The Best, decidió entretenerse de otra manera.

Días atrás parecía estar algo molesto por no ser finalista en el 'The Best' y dejó varios tuits misteriosos que podían estar dirigidos a la FIFA. "Ya que no acierto con el fútbol, me voy al baloncesto", dijo en primera instancia.

Pero después, continuó con otro tuit en el que informaba de que se convertiría en 'gamer': "Ya desistí del baloncesto, ahora me convertí en jugador". Y por último, volvió a la carga con un "¿en serio?".

Los finalistas al premio eran Robert Lewandowski, Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Quizás si hubiera ganado la Champions League, Neymar podría haber estado en el podio, pero se quedó fuera e hizo ver cómo ignoraba la gala.

Y como decíamos, no es la primera vez que lo hace. Dos años atrás, mientras quedaba duodécimo en la clasificación del Balón de Oro 2018, Neymar estaba jugando al Call of Duty en un 'streaming' en Twitch.