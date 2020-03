Mientras todos le atacan, Ángel Cappa salió en defensa de Messi

Leo Messi está en el ojo del huracán, como cada vez que el Barcelona pierde y él no hace un partido notable, máxime cuando eso ocurrió ante el eterno rival en el 'Clásico'. Le han llovido los palos, y pocos han salido en su defensa. Uno de ellos ha sido Ángel Cappa.

El ex entrenador argentino ha sido de los pocos compatriotas en salir a defender a Messi. "No puede ser mago todos los partidos durante 15 años", declaró, en declaraciones a 'Esports COPE'.

"Tuvo dos ocasiones y si hubiese estado inspirado hubiese marcado dos goles. No fue el mejor partido de Messi, pero estamos equivocados si queremos que sea un jugador extraordinario todos los partidos", añadió.

Negó que el problema fuera que Leo está solo como da la sensación en Argentina. "Está bien rodeado, todos son jugadores de selección", comentó.

Y restó importancia a las veces que no conecta con Griezmann. "A veces se encuentran y otras no. Si la jugada del clásico que Griezmann se la deja atrás acaba en gol, diríamos que sí hay química. Con Messi juega todo el mundo porque es un genio, no hay manera de no adaptarse", dijo Cappa.

También habló del polémico comportamiento de Éder Sarabia, el segundo de Setién. "Sarabia siempre hizo lo mismo desde que está con Setién. Hay segundos que son más capaces que el primer entrenador y otros sólo sirven para repartir los petos", espetó.

"El jugador cuando está jugando no mira ni ve a los entrenadores. A veces es producto de los nervios o de la demagogia para que la prensa destaque su actitud. Es ridículo lo que hacen los entrenadores", añadió, para restar importancia a la polémica.

Pidió más tiempo para Setién, y elogió la apuesta del cántabro por un jugador como Vidal, el jugador menos 'cruyffista' de todos los que tiene a sus órdenes.