Miguel Conde relató cómo se cuida durante la cuarentena

Miguel Conde Toscano, capitán del BeSoccer CD UMA Antequera, se ha mostrado muy responsable y concienciado de la situación actual de alarma sanitaria por el coronavirus. Desde las redes sociales oficiales del club mandó un mensaje recalcando la importancia de permanecer confinados en casa y cumplir con todas las

indicaciones que se fueran recibiendo.

Como uno de los pilares fundamentales del vestuario que dirige Manuel Luiggi Carrasco, Moli, el jugador malagueño explica en esta entrevista cómo organiza ahora su día a día desde casa para mantenerse en forma y esperar con ganas el regreso a la competición en la Liga Nacional de Fútbol Sala. El deporte queda en un papel secundario en un momento en el que lo esenciales contribuir en la lucha por frenar la expansión del virus y apoyar la labor del personal sanitario.

Pregunta. ¿Cómo llevas el confinamiento en casa?

Respuesta. Estar todo el día en casa, me esperaba llevarlo peor. Llevo ya días, no voy a decir que se me ha pasado rápido porque no, pero entre películas, playstation, y

juegos de mesa buscas hacer la estancia más amena. Estoy en casa en el pueblo, en Cuevas del Becerro, con mis padres y mi hermana y, de momento, lo estamos llevando bastante bien. Nosotros tenemos la suerte de tener una casa más o menos grande y pasamos el día de la mejor manera posible. Sí que es verdad que nos vemos poco, porque tenemos una tienda. Mi madre está toda la mañana y mi padre por la tarde está durmiendo, ya que es panadero y madruga.

P. ¿Puedes hacer el trabajo que te manda el preparador físico?

R. Con respecto al trabajo que ha mandado el preparador físico, Enrique Melero, tengo la suerte de tener en casa una cinta para correr y los demás compañeros creo

que están un poco peor, porque no disponen de ella ni de bicicleta estática. Entonces lo tienen más complicado. Como he comentado, tengo la fortuna de disponer de una

cinta desde hace unos años y me ha venido muy bien. Por las tardes hago kilómetros,hago un poco de cardio y me he montado un pequeño gimnasio en la cochera. Puedo

hacer pesas, abdominales y trabajar con la goma elástica. Me estoy cuidando bastante.

P. ¿Cómo va controlando Enrique Melero ese trabajo que realizas en casa?

R. Como es una situación excepcional, él tampoco no nos puede obligar. ¿Cómo controla él que nosotros hagamos el cardio y demás? Enrique se fía de nosotros y

también es cierto que nos hemos grabado varias veces haciendo los ejercicios que nos manda. Tenemos una relación muy buena con él, sabe que somos gente

comprometida que vamos a trabajar en casa y no nos obliga a mandarle vídeos ni nada. Confiamos en todos los compañeros y lo llevamos bien.

P. ¿Qué tal llevas lo de entrenar en tu domicilio?

R. Se va llevando, porque es difícil. El tiempo no ha ayudado en estos últimos días. Tengo una terraza en casa que me podía servir para hacer los ejercicios, pero hace



frío, ha llovido y tampoco me puedo exponer a resfriarme en esa hora que estamos entrenando y no sería un buen momento para resfriarme ni mucho menos. Así quelo hago dentro de casa y de la mejor manera posible. Es complicado, pero no queda otra que hacerlo durante el tiempo que nos queda.

P. ¿De qué forma mantienes el contacto con tus compañeros de equipo?

R. Los compañeros hablamos por el grupo de whatsapp que tenemos. Estamos todo el rato mandando vídeos, fotos, memes y todas estas cosas que hay ahora. También

nos enviamos lo que estamos haciendo cada uno. Nos preguntamos mucho, cada dos o tres días, como está la situación en cada lugar y si estamos bien o mal, en especial, por los que están en Madrid que es una zona complicada con muchos infectados. Nos hablamos mucho.

P. ¿Qué es lo que más echas de manos de este tiempo sin competir?

R. Algunos tuvimos la suerte de jugar hace poco, del 9 al 11 de marzo, el Campeonato de Andalucía Universitario en Antequera, y no llevamos tanto tiempo

sin competir. A pesar de no jugar desde hace más de una semana, el mono ya va entrando y aparecen las ganas de pelota, de estar con los compañeros y, en

definitiva, de pasarlo bien que es lo que hacemos todos los días. En el BeSoccer CD UMA Antequera siempre estamos juntos y somos una familia. Nos echamos bastante

de menos.

P. ¿Cuál es ahora tu rutina para ir pasando el tiempo en casa?

R. En casa se me está haciendo ameno. Tenemos una tienda y estoy ahora ayudando a mi padre con el pan y, por tanto, suelo dormir bastantes horas. Por la mañana

estoy más relajado y por la tarde hago los ejercicios. Estoy jugando mucho con mi hermana que estamos siempre juntos o bien vemos películas, series o nos

entretenemos con juegos de mesa. Vamos pasando el tiempo bien, porque es más fácil hacerlo acompañado que llevar este confinamiento solo.

P. Un mensaje de ánimo para las personas que luchan contra el coronavirus, para los sanitarios y aquellos que cumplen las normas de quedarse en casa.

R. Ya va quedando menos. Hay que seguir cumpliendo lo que las autoridades nos dicen, que nos mantengamos en casa a la espera de buenas noticias y que hagamos

todo lo posible para que el tiempo se nos haga ameno. Ya pensaremos en lo que vendrá o en cómo saldremos de todo esto. Mucho ánimo a todas aquellas personas

que están luchando contra el virus, que no pase nada malo ni a nadie y que salgamos de esta de la mejor manera posible. Es una situación complicada que nos ha tocado

vivir y nadie esperaba. Nos ha pillado de improviso y hay que mirar hacia adelante. Mucho ánimo a todos y a continuar combatiendo esta pandemia.