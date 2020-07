Miguel Herrera estaría encantado de entrenar al Betis

Tras el cese de Rubi como primer entrenador del Real Betis, Alexis Trujillo se convirtió en el técnico de la plantilla verdiblanca momentáneamente, hasta el final de la presente temporada.

Desde entonces, han sido muchos los nombres que han sonado para llegar al banquillo del Benito Villamarín y, uno de ellos, el actual técnico del América, Miguel Herrera. No obstante, ha sido el de Pellegrini el que lo ha hecho con más fuerza.

Durante su paso por 'Unánimo Deportes', el mexicano no escondió su deseo de entrenar al Betis en un futuro: "Lo del Real Betis es puro rumor, no hay nada. Si la oferta fuera real, me gustaría el reto".

"Más allá de lo del 'Vasco' Aguirre, y de alguno más en la historia, no fueron muchos mexicanos los que pudieron demostrar su capacidad y su talento allá. Yo estoy seguro de que nosotros podemos, no tengo dudas, y lo quiero demostrar", agregó.