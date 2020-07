Miguel Herrera llamó "tontos" a sus críticos

El América se estrena este lunes en el Apertura MX y lo hará ante Pachuca, en un partido marcado por la vuelta de ambos equipos tras la pandemia.

Miguel Herrera, a su paso por 'TUDN', no dudó en responder a los críticos que lo quieren fuera de las 'águilas'.

"Son dos o tres tontos que hacen sus comentarios, y otros más se suman. La verdad es que no me preocupa eso, me preocupa que el equipo juegue bien", dijo el 'Piojo'.