Mijatovic desvela el mayor misterio de la 'Séptima': "No hubo fuera de juego"

Tras varias décadas de sequía, el Real Madrid se quitó un peso de encima con la Champions de 1998. Los blancos ganaron la 'Séptima' en Ámsterdam y recuperaron su grandeza en Europa en un equipo en el que brillaban los Raúl, Mijatovic o Roberto Carlos.

Precisamente el montenegrino, autor del único gol de aquella final, habló en 'El Larguero' de su diana, bastante polémica porque pudo llegar en fuera de juego.

Eso es lo que siempre ha reclamado la Juventus y, según Mijatovic, "todos los contrarios a los madridistas". "He contestado 1.500 millones de veces. No hubo fuera de juego en mi gol de Ámsterdam", explicó.

El ex jugador del Real Madrid lamentó que ya no pueda comentar con Lorenzo Sanz todo lo ocurrido aquellos días, pues el ex presidente falleció por el coronavirus hace unas semanas.

"Este es el primer 20 de mayo en el que no puedo hablar y recordar momentos con él. Es algo que siento muchísimo", dijo, antes de criticar las palabras de Mark Clattenburg en relación a otro triunfo polémico del Real Madrid, la Champions League de 2016.

"Un árbitro que fue protagonista en una decisión creo que no debería hacer ese tipo de declaraciones", dijo, después de que el inglés reconociera que hubo fuera de juego en el 1-0, anotado por Sergio Ramos al poco de comenzar.