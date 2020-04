"Mijatovic me llamó para ficharme y le colgué"

La historia que Christopher Schorch reveló en 'goal' no tiene desperdicio. El ahora jugador del FC Saarbrücken, que milita en la Cuarta División de Alemania, pasó por el filial del Real Madrid. Sin embargo, más que su paso por el club, quedará la manera en que fue fichado.

"Estaba sentado en mi habitación en el internado y recibí una llamada de un número oculto. La persona dijo en inglés: 'Aquí Predrag Mijatovic, director deportivo del Real Madrid. Te quiero, amigo mío. Yo le dije: 'Sí, sí, está claro', y colgué", contó.

El defensa central lo había confundido con un bromista: "Pensé que alguien me estaba tomando el pelo porque solíamos recibir muchas bromas de compañeros como este. Poco después, mi asesor me llamó y me preguntó si todavía estaba funcionando bien. Luego me ordenó ir a un restaurante de Berlín y cuando llegué ya estaba en la mesa con Mijatovic. Cuando los vi, mi respiración casi se detuvo. Luego me disculpé mil veces y le expliqué todo. Dijo que nunca había visto algo así, pero lo encontró algo divertido".

Schorch también se refirió a cómo fue su paso por la cantera del Real Madrid. "Firmé allí cinco años, no habría recibido una oferta como esta en Alemania. También influye que el marco financiero fue tan bueno que tuve que aprovechar la oportunidad y probarlo. Pensé para mí mismo: incluso si no funciona, tienes al Real Madrid en tu vida", aseguró.