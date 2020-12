Mikel Rico ve al Athletic como aspirante a Europa

Los malos resultados del Athletic en estas jornadas de Liga no frenan el deseo de Mikel Rico de ver al conjunto bilbaíno en Europa el año que viene.

El centrocampista de la SD Huesca regresa a la que fue su casa, en un partido muy especial para él, y analizó la situación del conjunto rojiblanco.

"La gente espera lo que ha visto y cuando varios años te vas clasificando para Europa y estás siempre peleando por Europa, la gente, sin analizar un poco la situación del resto de equipos ni la tuya propia, pues pide Europa directamente", dijo Mikel Rico en 'Radio Euskadi'.

Pese a todo, Mikel Rico ve al Athletic como uno de tantos candidatos para ir a Europa. "Puede ser que tenga equipo para jugar en Europa, no digo que no, pero como el Athletic igual hay diez más. No es fácil", argumentó.

"Me acuerdo cuando era un niño que el Athletic se metía en Europa y había invasión de campo para celebrarlo. Era una locura. Ahora nos hemos acostumbrado a eso, pedimos eso y en cuanto nos alejamos un poquito de ahí las críticas crecen. Creo que es algo normal y forma parte del mundo del fútbol", sentenció.