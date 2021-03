Miku se lamentó por las lesiones sufridas desde su llegada al Dépor

Miku analizó en rueda de prensa su problema con las lesiones desde su llegada a Riazor: "Estoy muy triste por este tema. Si repasamos mi carrera, siempre había estado acostumbrado a jugar cada tres días. Champions, Europa League, iba con mi selección y metía 70 partidos por temporada sin lesiones". Una de las dificultades del Dépor esta temporada han sido precisamente las bajas por lesión.

"Me encontré bien, pero no estaba para jugar el partido completo, ya lo había hablado con el míster. Incluso iba a jugar menos, pero me encontré bien en el campo y el equipo necesitaba la forma de jugar, por eso estuve un poco más", afirmó el atacante venezolano tras su reaparición.

El objetivo marcado por el Deportivo al comienzo de la competición no era otro que el del ascenso de categoría. Sin embargo, tras los malos resultados obtenidos se ha visto como esto cada vez se ve más lejos. Miku dijo que lo único en lo que piensan es en el próximo choque: "Aunque suene a tópico, vamos partido a partido. Estamos viendo cómo sacar los tres puntos este domingo y el míster ha sido muy enfático en eso".

El venezolano fue preguntado por la comparación entre Fernando Vázquez y Rubén de la Barrera, aunque no quiso juzgar a ninguno de los dos técnicos: "Los dos quieren lo mejor para el Dépor, a ambos le duele el escudo".