Milan y Sevilla dicen adiós a un objetivo: Otávio renueva con el Oporto

Otávio Edmilson da Silva Monteiro, centrocampista brasileño del Oporto, firmó su renovación con el club portugués hasta 2025, en un acto celebrado en el estadio Do Dragão.

"Estoy aquí con las mismas ganas con las que entré por primera vez y voy a dar todo dentro del campo para ayudar a traer más títulos a este club", dijo el jugador, que llegó al Oporto en septiembre de 2014 procedente del Internacional brasileño.

El futbolista, de 26 años, aseguró que "quería renovar contrato" y que se siente "como en casa" en Portugal, país con el que tiene doble nacionalidad.

Desde su llegada en 2014, Otávio ha jugado en el Oporto a excepción de un período cedido en el Vitória de Guimarães, entre enero de 2015 y junio de 2016.

Es un fijo de los 'dragones' y esta temporada ya suma 31 partidos en todas las competiciones, con cinco goles anotados.

Aunque llegó a jugar con las selecciones Sub 20 y Sub 23 de Brasil, el mediocampista aseguró el año pasado que si le llegase la llamada para ir con la absoluta de Portugal no la rechazaría.