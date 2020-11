Milik negocia con el Nápoles su rescisión

El Nápoles y Arkadiusz Milik pueden cortar su relación en las próximas semanas. Informaron desde Italia que ambas partes han comenzado a negociar la rescisión de su contrato.

Milik no entra en los planes de Gattuso y solo el hecho de no haber tenido una proposición formal en verano hizo que se quedase en la escuadra napolitana pese a no jugar.

Ahora, informó 'Il Mattino', el jugador polaco y el Nápoles están negociando la rescisión del contrato de Milik, que ahora sí tendría a varios equipos detrás de él.

'The Sun' aseguró que dos conjuntos de la Premier League, el Tottenham y el Everton, quieren hacerse con el delantero siempre y cuando se libere antes de su contrato con el Nápoles.