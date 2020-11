Millonarios golea y se queda fuera; Junior y La Equidad, clasificados

La última jornada del Apertura colombiano fue de auténtica locura. Los nervios estuvieron a flor de piel en seis campos, ya que el Atlético Nacional-Cúcuta Deportivo no se jugó porque los visitantes no se presentaron.

La clasificación dio un vuelco en varios momentos, pero al final todo acabó como empezó. Junior y La Equidad, que dependían de sí mismos, cumplieron ante Boyacá Chicó y América de Cali respectivamente.

El 'Tiburón' le costó más de la cuenta y metió la cabeza en el 'play off' gracias al doblete estelar de Miguel Ángel Borja y al tanto de Teo Gutiérrez (3-0), sus dos mejores hombres resolvieron la papeleta bien avanzada la segunda parte.

Por su parte, los 'aseguradores' lograron una victoria meritoria en el Pascual Guerrero gracias a Matías Mier, que anotó dos goles para poner rumbo a laos cuartos de final. El América llegó a empatar con un menos, pero el uruguayo aniquiló al rival.

Otro de los partidos destacados del día fue el Millonarios-Alianza Petrolera. El cuadro 'embajador' reaccionó demasiado tarde en las últimas fechas y no le dio para clasificarse en la última jornada.

Los de Alberto Gamero le metieron un contundente 6-1 a los 'petroleros', que no pudieron parar el frenesí local. Emerson Rodríguez abrió el marcador, Ayron del Valle firmó un 'hat trick' y Macalister Silva hizo un doblete.

En relación a Rionegro, que estuvo muchos minutos clasificado, se quedó fuera a raíz del triunfo de La Equidad. Le ganó 4-1 a Deportivo Cali, pero no tuvo la suerte de su lado.

Y ya por último, Deportivo Pasto empató a uno en un partido en el que no se jugaba nada ante Deportivo Pereira mientras que Once Caldas acabó ganando 'in extremis' a Deportes Tolima (2-3), y eso que llegó a ir 2-0 abajo.

Ya tenemos a los ocho clasificados y solo falta conocer los emparejamientos. Este lunes 16 de noviembre tendrá lugar el sorteo y será a partir de las 19.30 hora local (01.30 hora española).