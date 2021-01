Milner pidió unión para salir pronto del bache

El Liverpool perdió este domingo frente al Burnley y certificó su mal momento. Los 'reds' se encuentran en la cuarta posición de la Premier League y no han ganado ninguno de sus cuatro últimos enfrentamientos.

Tres empates y dos derrotas es el saldo de un equipo que está a seis puntos del Manchester United, líder de la tabla en solitario. Y por eso, precisamente, el capitán James Milner quiso mandarle un mensaje a la afición.

A través de Twitter, el jugador del Liverpool manifestó: "El 'You'll Never Walk Alone' es más importante que nunca en este momento. No se obtiene nada bueno de sentir lástima por nosotros mismos y las excusas no ayudarán".

"Depende de nosotros, de todos, luchar para recuperarnos. Somos más fuertes cuando somos una sola fuerza: jugadores y seguidores, JUNTOS", concluyó Milner.