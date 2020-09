Minamino convirtió el regalo del Lincoln City en una obra de arte

Los 'reds' avasallaron al Lincoln City, como era de esperar, la verdad sea dicha. No dieron opción a su modesto rival, sometido a su voluntad desde el primer minuto. Del vendaval de fútbol conviene rescatar, y enmarcar, el gol de Takumi Minamino.

No empezó bien, porque aunque nadie dice no a un gol, este no sabe igual cuando nace de un error imperdonable del rival. Y menos cuando es tan inferior a tu equipo.

Pero así fue. La zaga del Lincoln City arriesgó a la hora de dar salida a un balón, y se pegó un tiro en el pie. Harvey Elliott interceptó el pase, e intentó filtrarlo para Origi.

Pero Montsma, quien erró de primeras con su pase, salvó momentánemente los muebles al cortar en el último suspiro la asistencia del joven Elliott. Y ahí se acabó su poca suerte.

Porque el balón salió rebotado hacia Takumi Minamino, quien no lo dudó ni un instante. Estaba en una posición inmejorable para pegarle, y eso hizo. Su tiro, directo a la escuadra de Palmer, desde fuera del área. Para quitarse el sombrero.

Definir al estilo Takumi Minamino



Y, no contento con eso, Minamino, nad amás comenzar el segundo tiempo, hizo el quinto del Liverpool, tras el doblete de Curtis Jones en cuatro minutos antes del descanso. Lo que viene a ser un recital 'red'.