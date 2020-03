Minguella no le cobrará al Barça: "Los jugadores deben ser generosos"

Uno de los representantes de jugadores más famosos de los últimos decenios en LaLiga, Josep Maria Minguella, señaló este lunes a 'EFE' que en esta crisis por el coronavirus el principal objetivo es preservar el futuro de los clubes y para ello los deportistas deben ser generosos, con la reducción consensuada de sus fichas.

En una conversación mantenida por teléfono este mediodía con 'EFE', Minguella consideró que primero "hay que ver la posición de los clubes y hasta dónde pueden llegar, pero lo que hay que evitar ante todo es su quiebra, pues son el pilar del ¡deporte, y para ello los jugadores deben ser generosos".

"Si un jugador quiere cobrar hasta el último euro, estará en su derecho, pero lo cobrará tarde y mal, Y si quiere llevar su caso ante los tribunales, seguro que lo ganará, pero, ¿de dónde saldrá el dinero? ¿Habrá que vender patrimonio?".

"Ahora mismo los jugadores saben que el escenario está complicado a nivel mundial y que en el caso de que llegasen a recibir bajas regaladas, al final las fichas de los jugadores de los grandes clubes no las satisfarán en otras Ligas, porque la situación es igual en España que en Italia, Inglaterra y Alemania", añadió.

Para Josep Maria Minguella, uno de los representantes con una cartera de jugadores más amplia en los noventa, "si no hay ingresos, no se pueden fabricar".

Minguella desconfía de que este episodio pueda acabar siendo "una lección para el futuro", pues entiende que cuando "todo esto se estabilice, dentro de los meses que sea", al final los clubes "seguirán compitiendo por tener a los mejores jugadores y pujarán en fichar elevadas y traspasos de cien millones que en no se ve en ningún otro sector económico del mundo".

"El fútbol es una ilusión y a veces ha dado la sensación de que hay equipos que para ellos lo más importante es pagar más que el rival, en lugar de valorar si los derechos de un jugador valen o no lo que se paga por él. Pagar 100 millones de euros en otra actividad económica no se entiende, y no pasa. En el fútbol se han pagado estas cantidades con una alegría que no se entiende", añadió.

A la pregunta si en el futuro los clubes acordarán en conjunto poner una cláusula en los contratos de los jugadores para suspender automáticamente el pago en una situación como la actual, Minguella entiende que las entidades puedan llegar tratar este asunto, aunque no tiene claro si llegaría a plasmar.

"Lo que está claro es que esta situación va a hacer que muchos pongan los pies en el suelo, y no sólo el deporte, ya que se ha demostrado que muchas actividades económicas han volado demasiado alto, y en situaciones de crisis de este calado el golpe es mucho mayor", argumentó.

Ante el panorama que incertidumbre que vive la sociedad, y el deporte en concreto, Minguella considera que los clubes son "los grandes protagonistas de la actividad deportiva", y que, por ello, lo mejor en estos momentos es que haya un acuerdo "entre la patronal y el sector de los deportistas".

"No sabemos cuánto se alargará esto, porque todo el mundo va dando una patada hacia delante, y lo que se está viviendo es un escenario de emergencia total. Hay que esperar a un escenario más estable para saber qué se hace con LaLiga, con la Champions y todas los torneos que se han detenido", señaló Minguella, quien avanzó que él no piensa reclamar ni un euro al FC Barcelona, conjunto del que es asociado, por esta situación "que no ha sido provocada por la entidad".