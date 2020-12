Mingueza, contra la barrera de los Botía, Muniesa o Fontàs

En tiempos de crisis es cuando la cantera acaba luciendo. Ha pasado siempre, también en un Barcelona que a través de ella construyó la generación ganadora con Pep Guardiola. Y ahora, en un momento crítico en lo económico y en lo físico, vuelve a relucir.

Ante la falta de centrales por lesión, Ronald Koeman se ha visto obligado a mirar a la cantera y ahí ha encontrado a Óscar Mingueza. Espigado, rápido al corte y atento, los tres primeros partidos del central con el primer equipo han sido prometedores.

Ronald Araujo vuelve contra el Cádiz tras superar una lesión en las primeras semanas de la temporada. Él fue el primero en caer. Habrá que ver si Ronald Koeman le recupera o le da continuidad a un Mingueza que tiene que superar una importante barrera.

Hablamos de que prácticamente ningún central de la cantera ha conseguido asentarse en el primer equipo en el siglo XXI. Al margen de Carles Puyol, solo Gerard Piqué, pero tras pasar por el Manchester United y como uno de los primeros fichajes de la 'era Guardiola'.

Durante este tiempo, especialmente en la última década, aparecieron jugadores como Alberto Botía, Andreu Fontàs o Marc Muniesa. Todos ellos parecieron tener buenas hechuras, pero ninguno triunfó en el Barça ni tuvo continuidad más allá del debut. Sí que empujados por el caché de La Masia salieron como fichajes importantes para Sporting, Mallorca y Stoke.

Otros que aparecieron fueron Sergi Gómez y David Costas, este último llegado de la cantera del Celta y luego regresado al club vigués. También están asentados en Primera División, pero no llegaron a hacerse con un hueco ya no en el once, sino en la plantilla del Barça.

Quizá el único caso, aunque se quedó a medias, fue el de Marc Bartra. El de Sant Jaume dels Domenys llegó a jugar 103 partidos con el primer equipo, 33 de ellos en Champions League. Seguir su camino sería ya un éxito para un Mingueza que espera superar esa barrera. Y por supuesto, el de un Oleguer Presas que a principios de siglo llegó a ser titular en una final de Champions, pero como lateral.