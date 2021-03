Miquel Feixas irrumpe y mete al Barça en 'semis'

Hasta el último penalti, con la irrupción final de Miquel Feixas nada más para el décimo lanzamiento, el definitivo, parado a Felipe Valerio para dar al Barça un pase a las semifinales de la Copa de España que no había conseguido antes frente a la competitividad de ElPozo, ambicioso, irreductible y frustrado de nuevo por el conjunto azulgrana y las circunstancias.

Ni siquiera el gol de Dyego, en un afortunado rebote para él en un despeje de Darío con tan solo 26 segundos disputados, ni la expulsión del portero Juanjo, mediante la revisión tecnológica por parar con la mano fuera del área el posible gol de Adolfo en el minuto 8, ni el 2-1 de Ferrao, originado en esa falta, dentro de la inferioridad numérica que sufría entonces ElPozo, resolvieron el encuentro, ajustado, al filo del detalle, hasta el final del todo.

Dentro de una altísima intensidad, en un combate vibrante, impredecible, ElPozo contestó en el primer tiempo a cada una de esas circunstancias: al 1-0 de rebote con el 1-1 con 2:03 nada más de juego de Fernando, cuyo momento es incontestable; a la tarjeta roja de Juanjo con la irrupción de Espíndola, también resolutivo en sus intervenciones, y al 2-1 de Ferrao con el 2-2 de Alberto, oportuno para transformar un rechace en el empate (m. 16) al intermedio.

No fue suficiente, en cualquier caso, para superar al Barça, un equipo cuya convicción actual es imponente, quizá el más candidato de todos en una Copa de la que no se intuye un favorito claro, que dispone de más recursos que nadie en su plantilla, aunque no esté Sergio Lozano, y que tiene a Ferrao, un goleador descomunal.

Su figura de pívot provoca una dificultad tremenda para defenderlo, más aún cuando recibe de espaldas, cuando el poder de la pelota y de su giro trascienden a la máxima concentración, ocupación y tensión de su marcador. En el minuto 23, trazó una acción de esas, de su manual particular, para romper de nuevo el encuentro (3-2).

Otro golpe más para ElPozo, que se reponía de los contratiempos y que se encontraba con otros en el exigente y estresante camino que hay que atravesar para derrotar a un equipo del nivel del Barça, el actual campeón de Europa que precisamente le ganó la final de la Liga de Campeones a él hace cinco meses, el pasado mes de octubre.

Después hubo polémica. A 15:30 de la conclusión del choque, instantes más tarde del 3-2 del pívot brasileño, un agarrón de Dyego -tenía ya una tarjeta amarilla- entre fuera y dentro del área al Cholo Salas indignó a ElPozo, sobre todo porque la revisión tecnológica no señaló una falta -y una amarilla- que todo el conjunto murciano consideraba como tal, desatado en las protestas.

Y de nuevo, inmediatamente, enfocado en la labor de nivelar el partido contra el Barça, insistente sobre la portería de Didac, también solvente en su respuesta, hasta el juego de cinco de ElPozo y una jugada al primer toque, desbordante, veloz, imparable que transformó Marcel en el 3-3 a menos de tres minutos del final.

No se quedó ahí ElPozo, que arriesgó de cinco aún con el empate. Y no se quedó ahí el Barça, que empleó la misma fórmula. Ninguna cambió el devenir del duelo, directo a los penaltis, ganados por el equipo azulgrana y Miquel Feixas, que salió al campo justo para hacer lo que hizo: parar el último penalti a Felipe Valerio. En las semifinales de este sábado espera el Levante, el líder de la Liga.

- Ficha técnica:

3 (4) - Barça: Didac, Dyego, Matheus, Marcenio, Ximbinha -cinco inicial-; Adolfo, Daniel, Aicardo, Ferrao, Joselito, Miquel Feixas.

3 (3) - ElPozo Murcia: Juanjo, Darío, Fernando, Paradynski, Rafa Santos -cinco inicial-; Alberto, Cholo Salas, Marcel, Valerio, Pol Pacheco, Matteus.

Goles: 1-0, m. 1: Dyego. 1-1, m. 3: Fernando. 2-1, m. 8: Ferrao. 2-2, m. 16: Alberto. 3-2, M. 23: Ferrao. 3-3, m. 37: Marcel.

Penaltis: 1-0: Ferrao, gol. 1-0: Paradynski, para Didac. 2-0: Daniel, gol. 2-1: Pol Pacheco, gol. 3-1: Matheus, gol. 3-2: Fernando, gol. 4-2: Marcenio, gol. 4-3: Marcel, gol. 4-3: Dyego, al poste. 4-3: Valerio, para Miquel Feixas.

Árbitros: Aitor Felipe Madorrán (País Vasco) y David Urdánoz Apezteguia (Navarra). Expulsaron con tarjeta roja a Juanjo, portero de ElPozo Murcia (m. 8). Amonestaron a Ferrao (m. 5), Daniel (m. 16) y Dyego (m. 23), por el Barça, y a Leo Santana (m. 25), por ElPozo.

Incidencias: partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa de España 2021 disputado en el WiZink Center de Madrid.