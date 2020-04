Mirabelli confesó que el Milan estuvo a punto de fichar a Rakitic

En más de una ocasión el nombre de Rakitic ha sido relacionado con Italia. Y, según parece, el jugador del FC Barcelona estuvo a un solo paso de la Serie A.

Massimiliano Mirabelli, ex director deportivo del Milan, confesó que estuvieron muy cerca de contar con los servicios de Rakitic. "Desvelaré algo que nunca le había dicho antes a nadie. Cuando trabajaba para el Milan, fui a Barcelona para intentar fichar a Ivan Rakitic", dijo en una entrevista concedida a'CalcioMercato'.

"Rakitic estaba negociando la renovación con el Barça y quería evaluar otras posibilidades para su futuro deportivo", reveló Mirabelli.

El Milan llegó a visitar a Rakitic en la Ciudad Condal: "Llegamos a su casa y, desde el garaje, tomamos un ascensor que nos llevó a su domicilio. Estaba entusiasmado", recordó. "Me dijo que, si no hubiera renovado con el Barcelona, habría considerado seriamente nuestra propuesta", desveló.

"Ese diálogo me marcó. Me enfrenté a un campeón que no tenía más que el fútbol en su cabeza. Ha dirigido su vida diaria a su carrera deportiva, desde la comida hasta el descanso, desde el tiempo libre hasta el entrenamiento. Finalmente, terminó renovando con el Barcelona, pero tuve el placer de conocer a un gran deportista", concluyó un Mirabelli que se quedó con las ganas de tener a Rakitic en el Milan.