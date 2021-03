Los ruegos de Ramos al árbitro: "Míralo, te lo pido por favor; es un penalti como una casa"

Real Madrid y Elche dejaron una primera parte de todo menos entretenida. El 0-0 hizo más que justicia al descanso, aunque el resultado pudo ser roto en la segunda parte por un posible penalti a favor de los blancos.

Sergio Ramos intentó rematar un saque de esquina, pero se quejó de un agarrón de Marcone. De hecho, sus protestas a Figueroa Vázquez fueron tan vehementes que pudieron oírse a la perfección en televisión gracias al micrófono ambiente.

El colegiado negó al central, que inisistió y espetó claramente: "¡Penalti, jod*r! ¡Míralo, que yo no le agarro, míralo por favor! ¡Que me hace un penalti clarísimo, si no me parte el brazo de milagro! Míralo, míralo, te lo pido por favor que lo mires. Penalti como una casa. ¡Penalti clarísimo, me voy a quedar aquí porque lo voy a tirar. Juan, míralo, Juan!".

Figueroa Vázquez detuvo el saque unos momentos, pero finalmente ordenó seguir el juego. Los ruegos de Ramos, claramente oídos al no haber público en Valdebebas, quedaron en nada por existir falta previa de Casemiro en esa jugada.