Miramón no pone techo a la temporada del Levante

Miramón se mostró satisfecho por la campaña que está realizando su equipo. El Levante está superando las expectativas y, tras llegar a unas meritorias semifinales en Copa, el equipo ahora está centrado en la Liga, donde se han alejado del descenso y ya están al acecho del Villarreal, séptimo clasificado.

Preguntado por los medios oficales del club sobre este asunto, el lateral derecho se mostró ambicioso: "No tenemos que ponernos techo. Sabemos la plantilla que tenemos y el trabajo que estamos haciendo. Ya se ha visto lo que hemos conseguido en Copa y creo que sí podemos hacer grandes cosas".

También habló sobre la victoria ante el Valencia en el derbi de la ciudad. Jorge destacó lo especial de ganar estos duelos debido a la rivalidad que hay. En especial, consideró que la satisfacción de conseguir estos tres puntos es mayor "por la afición".

El zaragozano está siendo muy importante en los esquemas de Paco López, lo que no es fácil teniendo en cuenta que el Levante cuenta otros dos jugadores para el lateral diestro como Coke y Son. No en vano, lo renovaron hasta 2022 el pasado mes de febrero.

"Intento darlo todo siempre. A veces me salen las cosas mejor y a veces peor, pero mi actitud siempre es la misma, ir a tope y darlo todo. Contra el Valencia pude sumar algún centro, lo que me alegró porque hacía mucho que no llegaba tanto a línea de fondo", sentenció Miramón.