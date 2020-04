Miranda deja abiertas las puertas al Barça: "¿Quién no quiere volver?"

El COVID-19 ha hecho que muchos futbolistas se replanteen su futuro. Otros ya tenían tomada la decisión de antes.

Según las últimas informaciones, Juan Miranda tendría claro que su paso por el Schalke 04 ha llegado a su fin. Prefiere volver al FC Barcelona.

El periodista David de las Heras le preguntó por su posible regreso al Camp Nou y el jugador dejó abiertas las puertas de par en par: "¿Quién no quiere volver al Barça, al mejor club del mundo?", le dijo en su canal de 'YouTube'.

Eso sí, dejó claro que aún no se ha puesto en contacto con nadie del club. ​"No he hablado con Setién, pero ya se verá en un futuro...", explicó.

Porque Juan Miranda no quiere estar sentando en el banquillo: necesita progresión. "Yo quiero jugar sí o sí, nadie te lo garantiza, pero se trata de ver interés del club para enfocarse en ese equipo", analizó.

Si no es en el Barça, Juan Miranda tiene claro que, algún día, querría jugar en el Benito Villamarín: "En un futuro quién sabe, pero nací bético y me gustaría volver allí".