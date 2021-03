Miranda dijo que serán una piña para acabar con el Sevilla

Juan Miranda empezó la temporada sin hacer mucho ruido, alternando suplencias con alguna aparición esporádica. No obstante, desde que jugara su primer partido como titular el pasado 20 de noviembre se ha convertido en un fijo para Pellegrini.

El lateral izquierdo, cedido en el Betis por el Barça, habló con 'ABC' sobre el derbi sevillano del próximo domingo, destacando que están todos "metidos en el partido, los que se quedan en el banquillo y los que juegan". También hizo referencia al derbi de la primera vuelta, el cual cree Miranda que supuso un punto de inflexión, pues pese al empate final, el equipo empezó a ser regular a partir de ese momento.

También recordó sus derbis cuando era canterano verdiblando (se fue a La Masia siendo cadete), entre los que hay algún bonito recuerdo: "He jugado muchos. Recuerdo un derbi siendo alevín en la ciudad deportiva en el que le metí dos goles de falta al Sevilla. En definitiva, me quedaría con todos los derbis menos los que perdí".

No piensa en el futuro

El lateral finaliza contrato con la entidad 'culé' este año, pero el club blaugrana mantiene una opción para renovarle de forma unilateral por otras dos campañas. No obstante, parece que en Can Barça todavía no han tanteado esta opción. De no cumplirse, su vínculo con el Betis se podría ampliar por tres años más.

No obstante, Miranda prefirió no hablar del tema: "No es momento de pensar en eso y más en la semana en la que estamos. En el fútbol nunca se sabedónde vamos a estar y creo que en junio ya se verá cuando terminemos".