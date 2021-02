Miranda, feliz en el Betis, pero sin prisas por resolver su futuro

Juan Miranda volvió este verano a casa. Llegó al Real Betis cedido por el FC Barcelona tras un año a la sombra en el Schalke 04 y el de Olivares no puede estar más contento. Entrevistado por 'Radio Marca Sevilla', el lateral analizó la marcha de la temporada en lo individual y colectivo.

"Me fui del Barça para crecer. Fui a Alemania, crecí, porque en el tramo final sí jugué muchos partidos seguidos y eso te da un ritmo diferente. Tuve que trabajar más aún en verano para que me llegara la oportunidad en el Barça. No contaron conmigo, así que decidí venir al Betis y la verdad es que estoy encantado aquí", explicó Miranda.

¿Se ve volviendo al Camp Nou? Prefiere limitarse al presente: "En el mundo del fútbol nunca se sabe. Ahora con el Barça es diferente, no se sabrá, pero no pienso en eso, pienso en el Getafe este fin de semana y a ver si conseguimos los tres puntos. Ya se hablará, queda mucho".

"No es momento de pensar en eso. Estoy muy bien, tengo que pensar en trabajar ahora y cuando llegue el verano... Las cosas cambian de un día para otro. La verdad es que estoy muy contento aquí y ya se verá", agregó.

Respecto al equipo, celebró la marcha reciente: "Es verdad que empezamos regular. Dentro del grupo intentamos que nuestro pensamiento fuera ser más regulares para intentar estar arriba, para competir con los que están en esas posiciones. Y en este 2021 estamos respondiendo, hemos empezado muy bien y ojalá siga así".

"En el derbi contra el Sevilla estuvimos muy bien. Dentro del vestuario pensamos que podíamos competir a equipos de ahí arriba y podíamos estar ahí con el equipo que tenemos. Creo que fue un punto de inflexión para nosotros, se está demostrando hasta ahora", continuó Miranda.

Por último, alabó a Manuel Pellegrini, quien al fin logra imprimir su sello al Betis: "Sabíamos que era un año complicado porque tanto el Betis como los demás clubes por el tema COVID-19 no tienen suficiente dinero o el dinero que otros años han tenido, pero se han ajustado a esa idea y creo que está saliendo muy bien. Estamos todos comprometidos y Pellegrini, que ha tenido muchos años en el fútbol, sabe cómo administrar todo esto. Hay momentos buenos y malos, y está preparado para todo".